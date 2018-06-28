صحيفة فرنسية: لقاء سري في الأردن جمع رئيس الموساد الإسرائيلي بمدراء مخابرات عرب

لندن- “القدس العربي”: ذكرت صحيفة إنتيليجانس أون لاين الفرنسية أن “اجتماعا سريا جمع مدراء أجهزة مخابرات عربية ينظيرهم الإسرائيلي في مدينة العقبة جنوب الأردن مؤخرًا لافتة إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل دفع مبادرة السلام الأمريكية في المنطقة”.

وجمع اللقاء الذي قاده المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي كلاً من رئيس جهاز “الموساد” يوسي كوهين، ورئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل، ومدير المخابرات الأردنية عدنان الجندي، إضافة لرئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وفي سياق الخبر لفتت الصحيفة إلى أن ثمة علاقات سرية وثيقة بين إسرائيل والسعودية منذ سنوات.