مصلون يحرجون السديس في مسجد بجنيف ويدفعونه للهروب!- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرض إمام الحرم المكي والرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عبد الرحمن السديس لإحراج شديد وانتقادات لاذعة خلال إحدى الدروس في أحد مساجد العاصمة السويسرية جنيف.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر السديس خلال قيامه بإلقاء إحدى محاضراته هاجمه الناشط الجزائري يخلف صلاح الدين، سائلا إياه على رأيه في حصار قطر، وحرب اليمن، والانتهاكات التي تحصل بحق المدنيين.

وتوجه إليه قائلا: “أنتم تحدثوننا عن الأمن وتحاصرون إخوانكم في اليمن وفي قطر وكنتم سبب إسالة الدماء عام 1992 في الجزائر وانقلاب مصر وانقلاب تركيا”.

وأضاف “وكيلكم الله.. أنتم تساندون آل سلول (آل سعود) وانتم مسؤولون يوم القيامة.. لا سمع لكم ولا طاعة يا عبيد أمريكا.. ينصر الله دولة العدل ولو كانت كافرة.. أنتم الطواغيت”.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر ناشط مغربي وهو يسأل السديس عن موقفه من “حصار قطر”، وتصويت الاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح الملف الأمريكي لاستضافة المونديال، على حساب الملف المغربي.

وبحسب الفيديو لم يجب “السديس″ عن تساؤلات الناشط المغربي، فيما اكتفى بالتأمين على دعاء الناشط نفسه بأن يصلح الله أحوال السعوديين والقطريين.

ويعد الشيخ عبد الرحمن السديس من رجال الدين الموالين بشدة للحكومة السعودية، وأثار جدلا واسعا من خلال عدة تصريحات أطلقها خلال السنوات الماضية، أبرزها تبريره الانقلاب العسكري في مصر، واعتباره الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب مدافعة عن والسلام.