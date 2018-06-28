زوجة صحافي أردني تطلق حملة تبرّعات لإنقاذ زوجها من سجون الإمارات- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت زوجة الصحافي الأردني المعتقل في الإمارات، تيسير النجار، مقطعاً مصوّراً تطالب فيه بجمع مبلغ 100 ألف دولار؛ لدفعها غرامة بعد انتهاء مدة محكوميّته في السجون الإماراتية، التي يقضي فيها حكماً بالسجن ثلاث سنوات؛ إثر منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ماجدة الحوراني خلال الفيديو إن زوجها تيسير تعرّض للاستجواب خلال اعتقاله بشأن تعليقات نشرها على “فيسبوك” خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه للمقاومة في غزة، وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وانتشر وسم “الحرية لتيسير النجار” على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا مع الصحافي الأردني ودعما لزوجته لجمع المبلغ المطلوب لاطلاق سراحه.

زوجة تيسير النجار، المعتقل الأردني في الامارات بسبب منشور له الفيس بوك ترغب في دعمكم لجمع مبلغ قيمته ١٠٠ الف دينار أردني لسداد الغرامة التي عليه!

.#الحرية_لتيسير_النجار https://t.co/nPsgoRsi17 — حمد الشامسي (@ALshamsi789) June 28, 2018

وكانت محكمة إماراتية قضت، مطلع العام 2015، بالسجن ثلاث سنوات على النجار وتغريمه 100 ألف دولار، وإبعاده عن الدولة؛ بعد إدانته بـ”إهانة رموز الدولة”.

ويُشار إلى أن سجلّ الإمارات في حقوق الانسان سيئ الصيت للغاية، خاصة عقب تقارير تتحدّث عن إقامتها سجوناً سرّية واعتقالات من دون محاكمة، فضلاً عن شهادات حول التعذيب داخل سجونها.