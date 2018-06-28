قبلة فنان مصري لزوجته تثير جدلاً ـ (صورة)

“القدس العربي”: أثارت “قبلة” الفنان كريم فهمي لزوجته أثناء تواجدهما لحضور مباراة مصر والسعودية ضمن مباريات كأس العالم في روسيا، جدلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموجة من النقد والهجوم الشديد عليه.

وجاء الهجوم بسبب توقيت تلك الصورة التي يقبل فيها فهمي زوجته، التي ظهرت مبتسمة وتلتقط صورة “سيلفي” مع زوجها، إذ اتهمه البعض بالتقاط الصورة بعد المباراة التي انهزم فيها فريق بلاده أمام نظيره السعودي 2-1، وبالتالي عدم المبالاة بخسارة بلاده.

الفنان الشاب نفى ذلك من خلال إعادة نشر الصورة والتعليق عليها كاتباً: “لكل الناس اللي بتقول الصورة دي بعد هزيمة المنتخب ومصدقين نفسهم، الصورة دي قبل بداية المباراة بساعة كاملة وكان عندنا أمل في المكسب، أنا زهقت من التبرير وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد عايز يشوه صورة أي حد”.

وتعاطف عدد من نجمات الفن معه، من بينهن بدرية طلبة وانجي وجدان، اللتين طالبتاه بعدم الاكتراث بمن يهاجمه، واعتبرتا أن ما فعله حرية شخصية حتى إن كانت القبلة بعد المباراة.