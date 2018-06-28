تقرير برلماني: جواسيس بريطانيون ارتكبوا أفعالا “لا تغتفر” بعد هجمات 11 سبتمبر

لندن: أفاد تقرير برلماني أن جواسيس بريطانيين كانوا على علم بإساءة الولايات المتحدة معاملة مئات ممن يشتبه بأنهم متشددون، كما شاركوا في اعتقال أشخاص تم نقلهم إلى بلدان ثالثة دون إجراءات قانونية، وذلك في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول عام 2001.

وقالت لجنة المخابرات والأمن “من وجهة نظرنا، تساهلت المملكة المتحدة مع أفعال وقامت بأفعال أخرى نعتبرها لا تغتفر”.

وأضافت اللجنة “رغم ذلك، لم نجد دليلا قويا يشير إلى أن الوكالات تعمدت تجاهل تقارير سوء المعاملة وعمليات التسليم، التي قامت بها الولايات المتحدة، من منطلق سياسة مؤسسية”.

وتابعت اللجنة قائلة إنها وجدت 232 حالة واصل فيها بريطانيون تقديم أسئلة أو جمع معلومات بعدما علموا بحالات سوء المعاملة المشتبه بها.

كما وجدت اللجنة 28 حالة اقترحت فيها أجهزة المخابرات أو خططت أو وافقت على عمليات تسليم، وثلاث حالات عرضت فيها تقديم إسهام مالي لتنفيذ عملية تسليم.