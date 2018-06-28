“لن ننحدر لمستواك”.. هكذا رد رئيس جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين على آل الشيخ ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

نشر ناشطون تونسيون مقطع فيديو، وصف خلاله رئيس جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين، عدنان بن مراد ما جاء في تصريحات رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ بأنه “مسيء ولا أخلاقي”، وخاطبه بالقول: “لن ننحدر لمستواك فمستوانا في تونس أرفع من هذا، ولابد أن تعتذر وليس من حقك أن تطلق هذا الوصف على الناس.. أنت لا تشرف السعودية”.

وجاء رد عدنان بن مراد، على تركي آل الشيخ، بعد تطاول الأخير على الإعلاميين التونسيين عصام الشوالي وهشام الخلصي.

وأضاف بن مراد: “نحن أحرار، والتونسيون كالجبال رؤوسهم مرفوعة ونعيش رجالا”، مهددا آل الشيخ برفع دعوى قضائية ضده إن لم يعتذر.

ويذكر أن آل الشيخ هاجم في وقت سابق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي ومواطنه الإعلامي هشام الخلصي، على خلفية تعليق الأول على مباراة السعودية ومصر في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا.