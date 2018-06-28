زين العابدين بن علي يكشف عن رغبته في العودة إلى تونس وفق محاكمة عادلة ويتحدث عن أوضاعه الصعبة – (صور)

لندن-”القدس العربي”:

سلط موقع تونسي الضوء على الحياة التي يعيشها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في منفاه بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

ونقل موقع “حقائق أون لاين” التونسي عن القيادي السابق في حركة النهضة صابر الحمروني، الذي التقى، زين العابدين قوله إن بن علي يعيش “وضعًا ماديًا غير مستقر”، مبينًا أن “مداخيله المالية تتأتى من صدقة تمنحها له حكومة المملكة العربية السعودية بعد أن امتنعت الدولة التونسية عن منحه جراية تقاعده (راتبه التقاعدي).

وقال الحمروني، الذي نشر صورًا مع بن علي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ان ” بن علي” يرغب بالعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء، لمحاكمته في القضايا التي يتهم فيها شرط أن تجرى محاكمته وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية.

مؤكداً أنه التقى الرئيس التونسي الأسبق لـ”الاطمئنان” على صحته بصفته ناشطا حقوقيا ورئيس جمعية تعني بالمساجين السياسيين وبالعدالة.

وقال الحمروني ان زين العابدين بن علي اقّر بارتكابه أخطاء كثيرة خلال توليه الحكم , كما أقر بن علي بأن أصهاره أضروا بالبلاد وتسببوا في الاطاحة بنظامه بتجاوزهم للقانون وارتكاب مظالم ضد التونسيين.