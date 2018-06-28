لوك جديد لسيلين ديون … ومتابع: ظنناكِ ليدي غاغا – (صورة)

لندن – “القدس العربي “: نشرت سيلين ديون عبر حسابها على انستغرام صورة لها وهي تنظر الى مرآة غرفة الفندق مرتدية فستانا طويلا ونظارات شمسية أثناء وجودها في اليابان لاحياء سلسلة من الحفلات.

حيث أجرت المغنية الكندية تحولاً كبيراً وجذرياً في إطلالتها، لدرجة أن جمهورها لم يعرفها .فقد قصت غرتها بطريقة جديدة وفتّحت لون شعرها فتغير شكلها كلياً.

ولم ينل اللوك الجديد استحسان جميع متابعيها إذ علّق أحدهم “أنت لا تشبهين سيلين ديون”، وعلق آخر: “ظننا أنّ هذه الصورة هي لليدي غاغا”.