ابنتا عمرو دياب ترفضان حضور حفل زفافه على دينا الشربيني

القاهرة- “القدس العربي ” : كل المؤشرات تؤكد اقتراب موعد زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني ، وذلك رغم عدم تصريح النجمين بشكل مباشر ، وكانت ابنتاه جانا وكنزي اعلنتا عدم رغبتهما في حضور الحفل ، فهل تمكن عمرو من اقناعهما بتغيير قرارهما ؟

من المقرر ان حفل الزفاف سيكون أواخر شهر يوليو المقبل في جزيرة ميكونوس اليونانية.

و ذكر مصدر مقرب من عائلة عمرو أن كنزي وجانا رفضتا حضور حفل الزفاف بينما سيحضر شقيقهما عبدلله بالإضافة لنور ابنة الفنانة شيرين رضا حفل زفاف والدهما على دينا الشربيني.

وقد تمت دعوة عدد كبير من المشاهير لحضور حفل الزفاف، من بينهم شيرين رضا طليقة عمرو دياب الأولى، وعادل إمام، أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، محمد فؤاد وزوجته، محمد منير، محمد هنيدي، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي ومني زكي، وخالد سليم وزوجته خديجة، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن.

وكان آخر ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني معاً في روسيا، حيث كانا يحضران إحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة القدم.