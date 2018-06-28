“هآرتس″: قلق أردني سعودي فلسطيني من تنامي نفوذ تركيا في القدس

لندن-”القدس العربي”:

قالت صحيفة “هآرتس″ العبرية على حد زعمها إن السلطة الفلسطينية والأردن والسعودية، وجهت لإسرائيل خلال العام الماضي عدة رسائل عبرت فيها عن قلقها من التواجد التركي المتنامي في القدس المحتلة.

وذكرت الصحيفة ان “الأردن والسعودية والسلطة الفلسطينية طلبوا من إسرائيل الحد من نشاطات تركيا في شرق القدس، لأنها تزيد من نفوذها على حساب تلك الدول” ، وان “من شأنها أن تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان فرصة تحقيق ما يسعى إليه من إشراف ووصاية على القدس “.

واشارت الصحيفة إلى أن الأحياء الفلسطينية العربية في شرقي القدس باتت خاضعة بصورة تدريجية للنفوذ والتأثير التركيين.

لافتة الى ان مسؤول اسرائيلي أكد ان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعقب هذه النشاطات التركية بصورة فورية، للحد منها، وتقييد حريتها “.

واوردت الصحيفة تخوفات تلك الدول بالقول إن “الأردنيين يخشون من تزايد الأنشطة التركية في شرقي القدس، لأن أردوغان يحاول زعزعة الموقف الأردني فيها، “.

اما قلق السلطة الفلسطينية فيتمثل بعد رغبتها بشريك آخر لها في القدس بجانب إسرائيل خصوصا ان الأتراك قريبين من حركة حماس، والحركات الإسلامية المعارضة لسياسات السلطة “.

واخيرا فان القلق السعودي من التواجد التركي في القدس يتمثل بتخوف الرياض من ” تزايد نفوذ أردوغان في العالمين العربي والإسلامي بسبب دفاعه عن القدس، ما يعني إمساكه بزمام الامور التي قد تقود ضد إسرائيل وجهود أمريكا لإيجاد حل نهائي للقدس “

وختمت الصحيفة بالقول إن “تركيا تواصل جهودها الحثيثة لإبقاء وتوسيع تواجدها في شرقي القدس من خلال المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية التابعة لها، بحيث بدأت تسعى مؤخرا لشراء بعض العقارات”.