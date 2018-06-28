هدية من اعلامي سعودي لمحمد صلاح فما السبب ؟ – (صورة)

لندن – “القدس العربي ” : تعهّد الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي بتقديم 10 نخلات من تمر المدينة المنورة للاعب المصري محمد صلاح.

وتأتي الهدية تقديراً من الإعلامي على امتناع صلاح عن استلام الجائزة المقدمة من إحدى شركات الكحول لأدائه الباهر خلال كأس العالم.

وكشف الاعلامي عن هذه الهدية عبر حسابه على تويتر حيث غرد : “أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن 10 نخلات من تمر المدينة المنورة للنجم العالمي محمد صلاح”.

وأضاف أن الثمار ستصل للاعب المنتخب المصري مدى الحياة الى مقر اقامته بسبب ايصاله رسالة عفوية للعالم عن مكانة الدين الإسلامي بامتناع استلام الجائزة المقدمة من شركة الكحول.