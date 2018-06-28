روني يودّع الملاعب الإنكليزية وينتقل للدوري الأمريكي

لندن: أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الكروي الإنكليزي واين روني قادمًا من نادي إيفرتون.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، ” نادي دي سي يونايتد الأمريكي يتعاقد مع المهاجم الانكليزي واين روني لمدة 3 مواسم و نصف قادمًا من نادي ايفرتون الإنكليزي”.

ولم يكشف النادي عبر موقعه الإلكتروني عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

روني (32 عامًا)، انضم لإيفرتون قادمًا من مانشستر يونايتد صيف 2017، بعد أن لعب مع ناديه السابق 13 موسمًا منذ انتقاله من إيفرتون في سن صغيره (18 عامًا)، ونجح في حصد 5 ألقاب للدوري الإنكليزي “البريميرليغ” ولقب دوري أبطال أوروبا.

ويعد روني الهداف لفريق إيفرتون هذا الموسم بتسجيله 11 هدفًا في 31 مباراة.

وروني هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي برصيد 53 هدفًا في 119 مباراة دولية لعبها خلال مسيرته التي امتدت 13 عامًا.