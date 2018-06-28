رئيس الوزراء اليمني يتهم الحوثيين بتحويل ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة

صنعاء: إتهم رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بتحويل ميناء الحديدة، غربي البلاد، إلى قاعدة عسكرية لتهريب الأسلحة والصواريخ الباليسيتة.

وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ “، إن ” الحوثيين، باتوا، عن طريق ميناء الحديدة، يهددون الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وهو الذي أطال من أمد الحرب في اليمن وضاعف من معاناة الشعب”.

وتابع″ بقاء المليشيا الحوثية في الحديدة ومينائها، يشكل خطراً حقيقيا على الأمن الإقليمي والدولي، ويضاعف من معاناة اليمنيين ويعيق وصول المساعدات الإغاثية “.

واشار إلى ان استعادة الحديدة إلى حاضنة الجمهورية والدولة، أصبح أمرا حتمياً.

ومضى بن دغر بالقول “لقد عانى شعبنا خلال الثلاث الأعوام الماضية من الميليشيا الانقلابية الحوثية، التي نهبت ثروته وصادرت أبسط حقوقه”.

وذكر أنه “على الرغم من استحواذ الحوثيين، على أكثر من نصف إيرادات البلاد، إلا أنها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرتهم، وأعاقوا وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المحتاجين لها، إلى جانب نهب بعضها وتحويلها لصالح مجهودهم الحربي”.

وأكد بن دغر، على دعم الحكومة للمساعي الأممية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، والذي لن يتحقق إلا من خلال الالتزام الكامل والشامل بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 .

وأردف أن” تسليم السلاح والانسحاب (انسحاب الحوثيين) وبسط الشرعية سلطتها على الأرض هي أقصر طرق للسلام “.

ويأتي تصريح بن دغر، بعد يوم من وصول المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولقائه الرئيس عبدربه منصور هادي، في إطار جهوده الرامية إلى وقف التصعيد العسكري في الحديدة، والعودة للمفاوضات.

وقوبلت جهود المبعوث الأممي، بتمسك الحكومة اليمنية، بموقفها المطالب بانسحاب الحوثيين من الحديدة ومينائها، لتجنيبهما المعارك، وهو ما تؤكده تصريحات اليوم لبن دغر.(د ب أ).