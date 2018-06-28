ترامب لرئيس البرتغال: ليترشح كريستيانو رونالدو ضدك في الانتخابات – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: في أول اجتماع ثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، لنظيره الأمريكي في بداية لقائهما بالبيت الأبيض: “لا تنسَ أن البرتغال لديها أفضل لاعب في العالم، يدعى كريستيانو رونالدو”.

فرد ترامب :”البرتغال تقدم أداء جيدا للغاية في المونديال”، وسأل نظيره: “كيف أن رونالدو لاعب جيد ؟”، ليقول له ريبيلو دي سوزا إنه “الأفضل في العالم”، وهنا قال ترامب: “إذا فليترشح ضدك في إحدى المرات”.

وبينما كان الرئيس البرتغالي يستعد للرد، أضاف ترامب :”كريستيانو لن يفوز بالانتخابات.. وأنت تعلم أنه لن يفوز″.

وهنا أمسك ريبيلو دي سوزا بشكل ودي بذراع ترامب اليمنى وقال: “سيدي الرئيس، أنت تعلم، علي أن أقول لك شيئا.. البرتغال ليست بالضبط مثل الولايات المتحدة.. إنها مختلفة بعض الشيء”.