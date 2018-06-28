الاتحاد الأوروبي: سنواجه أي محاولة غير رسمية لتجارة النفط الليبي

طرابلس: أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه “سيواصل إلى جانب الدول الأعضاء مواجهة أي محاولة لتجارة النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليًا”، المتمثلة في حكومة “الوفاق الوطني” ومؤسسة النفط التابعة لها.

جاء ذلك في بيان للاتحاد الأوروبي عبر صفحته على “فيسبوك”؛ ردًا على تسلم مؤسسة النفط (موازية)، التابعة لـ “الحكومة المؤقتة” (غير معترف بها دوليًا)، أمس الأربعاء، موانئ النفط في منطقة “الهلال النفطي” (شمال)، من قوات خليفة حفتر.

وقال الاتحاد الأوروبي “إنه وبقية المجتمع الدولي يعارض باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية، التي تديرها الشركة الوطنية الليبية للنفط، وذلك حسب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن النفط الليبي”.

وطالب الاتحاد بأن “تظل الهياكل الأساسية للنفط وإنتاجها وتصديرها تحت السيطرة الحصرية للقنوات الشرعية (حكومة الوفاق) مع نقل جميع عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي (التابع لذات الحكومة)”.

وأشار أن “البيانات الأخيرة التي تدعو إلى تصدير النفط من محطات النفط الشرقية، لكي توافق عليها كيانات أخرى غير شركة النفط الشرعية، هي غير مقبولة وتنتهك قرارات مجلس الأمن”، حسب البيان.

وطالب الاتحاد “بتجنب أي عمل غير قانوني قد يعرض صناعة النفط للبلد للخطر”.

ويأتي بيان الاتحاد، غداة بيان مشترك دعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إلى أن تكون “السيطرة على الحقوق النفطية في منطقة الهلال النفطي في ليبيا إلى حكومة الوفاق الوطني”.

ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة “الوفاق” في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد.

والحكومة المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني، منبثقة عن مجلس النواب، غير أنها لا تحظى باعتراف دولي، لكنها تسيطر على كامل شرق ليبيا دون نشاط دولي، في حين أن معظم الموارد المالية للبلاد، وأغلبها من صادرات النفط، تصب في حساب البنك المركزي في طرابلس، التابع لحكومة “الوفاق”.(الأناضول).