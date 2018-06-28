موقع بريطاني: تسريبات جديدة تكشف معلومات مثيرة عن علاقة الإمارات والسعودية بـ”رجل ثقة” ترامب

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت مجموعة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني المسربةأن أقرب المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على استعداد لتبادل المعلومات الداخلية حول تعيينات الحكومة الأمريكية مع يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن.

وبحسب ديفيد هيرست، مدير موقع “مديل إيست آي” البريطانية فقد تعهد مستشاروالرئيس المنتخب لعتيبة بأنهم سيبقون مصالح حكومته في قلب سياسة الإدارة الجديدة في الشرق الأوسط.

وأكد الكاتب في تقرير له في الوقع أن رسائل البريد الإلكتروني تكسف أن العلاقة بين الإماراتيين والدائرة الداخلية للرئيس قد تم ترسيخها في وقت سابق مما كان يعتقد في السابق.

المراسلات هي بين العتيبة وتوم باراك ، وهو رجل أعمال أمريكي من اصل لبناني ، وصديق قديم لترامب وأحد أكبر جامعي التبرعات له.

وتكشف المراسلات كيف عرض باراك على ترامب ، الذي كان مرشحا آنذاك ، مقابلة السفير الإماراتي لتناول القهوة في أبريل/ نيسان 2016 ، وكيف تم تغيير برنامج الحزب الجمهوري لعام 2016 لإزالة دعوة لنشر 28 صفحة من وثائق التجريم المزعومة من تحقيق هجمات 11 سبتمبر/ ايلوا 2001، وكيف سعى العتيبة للحصول على معلومات حول أعلى التعيينات من باراك في حين كان ترامب الرئيس المنتخب.

ورسائل البريد الإلكتروني الرئيسية تم تبادلها عندما كان ترامب لا يزال مرشحًا للرئاسة وقبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع الرئيسي في برج ترامب في ديسمبر 2016 بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ومايكل فلين ، مستشار ترامب للأمن القومي السابق ، جاريد كوشنر ، مستشار الشرق الأوسط ، وستيف بانون ، كبير الاستراتيجيين ، وهو ما كشفته صحيفة واشنطن بوست.

في ذلك الوقت، كان باراك أوباما ، الرئيس المنتهية ولايته ، منزعجاً للغاية من زيارة محمد بن زايد غير المعلنة لنيويورك.

وبحسب هيرست ستكون رسائل البريد الإلكتروني ذات أهمية خاصة للمحقق الخاص روبرت مولر، الذي وسع تحقيقه في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 للتحقيق فيما إذا كان الإماراتيون والسعوديون قد قاموا بتحويل أموال حملة ترامب الانتخابية.

وقد تم استجواب باراك من قبل فريق مولر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن كان هو نفسه من المفهوم أنه ليس هدفا للتحقيق.

بن زايد ألغى زيارته لأمريكا خوفا من استجوابه

ويؤكد الكاتب البريطاني أن علاقة العمل الوثيقة التي نشأت بين الإمارات ودائرة ترامب المقربة تخضع إلى تدقيق متزايد، وأن حساسية بن زايد ن تحقيق مولر هي عالية جداً إلى درجة أنه ألغى زيارة مقررة إلى واشنطن في الشهر الماضي. ومن المفهوم أنه سعى للحصول على ضمان مكتوب بأنه لن يتم احتجازه هو ولا حاشيته للاستجواب، حسب ما كشفه الكاتب في موقت سابق في “ميدل إيست آي”.

وبحسب الكاتب بدأ الاتصال بين باراك والعتيبة في عام 2009 بشأن صفقة عقارية في ولاية كاليفورنيا ، لكن العلاقة ازدهرت عندما كان ترامب مرشحًا للرئاسة في عام 2016 وعرضت المقربة منه تقديمه للسفير.

وكتب باراك في 26 أبريل / نيسان 2016: “أنا سعيد بتقديمه لك لتناول فنجان من القهوة إذا كنت مهتمًا بذلك”. وأجاب العتيبة الذي كان آنذاك في أبو ظبي أن الارتباك حول ترامب “مرتفع جدًا” بسبب اقتراحه حظر دخول المسلمين لأمريكا.

وأصر باراك على أن ترامب لم يكن معادًيا للإسلام وقال: “يمكننا أن ندفعه إلى الحكمة – إنه يحتاج إلى عدد قليل من العقول العربية الذكية وانت في أعلى هذه القائمة”.

و يذكر هيرست فعبر مراسلاتهما ، أشار باراك ، وهو ابن مهاجر لبناني يتحدث بالعربية ، إلى “أجندتنا” و “منطقتنا” وعرض تقديم العتيبة إلى جاريد كوشنر ، مستشار الرئيس المستقبلي للشرق الأوسط ، مضيفًا: “ستحبه وهو ويتفق مع جدول أعمالنا “.

كان العتيبة من جانبه حريصاً على تقديم دائرة ترامب المقربة إلى رؤسائه ، بدءاً من طحنون بن زايد ، شقيق ولي العهد ومستشاره للأمن القومي. وفي 26 مايو/ أيار2016 ، أجاب باراك: “يوسف هذا سيكون أفضل شيء يمكننا القيام به. أعدك بأن نتمكن من تحقيق هذا القدر من السعادة إذا كنت أنت وسموه سيعطيني ساعة أو أكثر مع “الرجل”.

ومع اقتراب موعد انتخابات تشرين الثاني / نوفمبر ، تمت إزالة جزء من برنامج الحزب الجمهوري لعام 2016 ، والذي كان يحتمل أن يحرج الحكومة السعودية. ودعا القسم المحذوف إلى نشر 28 صفحة من الوثائق التي تم جمعها خلال التحقيقات التي جرت في الحادي عشر من سبتمبر ، والتي تضمنت تورط أفراد من العائلة المالكة السعودية في تمويل المهاجمين.

وتم إدراج المقطع المفقود في الأصل من قبل جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية ، وفقًا لرسالة إلكترونية أرسلها إلى باراك مدير حملة ترامب ، بول مانافورت.

وبعد أسبوع من هزيمة ترامب المفاجئة للمرشحة الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون ، طلب العتيبة “أي رؤى” حول الأشخاص الذين سيختارهم الرئيس القادم للمناصب الرئيسية في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية.

وفي 16 نوفمبر / تشرين الثاني، كتب العتيبة: “إذا كانت لديك أية إحصاءات عن الترشيحات لأماكن مثل الولاية ، ووزارة الدفاع ، ووكالة الاستخبارات المركزية ، ومستشار الأمن القومي ، سأكون ممتناً. أود فقط إحاطة مديري. أي مؤشرات سيكون موضع تقدير كبير “.

وأجاب باراك: “أنا أعمل ، ونحن نعمل من خلالهم في الوقت الفعلي ، ولدي اهتمام إقليمي كبير. عندما تحصل على فرصة لنتحدث عن طريق الهاتف “.

ورد العتيبة “إنها [فران تاونسند] ستكون مديرة مثالية للاستخبارات الوطنية أو وزير الأمن الداخلي “.

وبعد خمسة أيام ، حاول العتيبة تعيين ترامب لفران تاونسند ، مستشارة جورج دبليو بوش لمكافحة الإرهاب والأمن الداخلي ، التي وصفها بأنه “صديقة عزيزة” مديرة للاستخبارات الوطنية.

في مايو/ ايار 2017 ، أكدت تاونسند أنها كانت ضمن القائمة المختصرة لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية بعد إقالة جيمس كومي.

كيف تمت إزالة التعليقات المعادية للسعودية

وقد أجرى محققو مولر تحقيقا مع باراك في ديسمبر الماضي ، عندما سُئل بشكل رئيسي عن بول مانافورت ، الذي أوصى به كمدير حملة ترامب. ومنذ ذلك الحين وجه مولر اتهامات رسمية مانافورت.

و يكشف هيرست أنه في يوليو / تموز 2016 ، بعد شهر واحد من توليه منصب مدير حملة ترامب ، أرسل مانافورت إلى باراك رسالة بريد إلكتروني تلقاها من أحد أعضاء الحزب الجمهوري حول إلغاء الإشارة إلى التمويل السعودي المزعوم لمفجري هجمات 11 سبتمبر. و ثم تم إرسال البريد الإلكتروني إلى العتيبة ، إلى جانب تعليق باراك على أنه “سري للغاية ولكنه هام. من فضلك لا توزع “.

وجاء في الايميل: “بول. شيء يمكنك تمريره إلى صديقك توم باراك. تأكدت من إزالة اللغة التي كانت ضد العائلة المالكة السعودية من البرنامج. تم إدراجه بواسطة جماعات الضغط التابعة لمجلس العلاقات الأمريكي الإسرائيلي، وكان من الممكن أن يكون جزءًا من 2016. عندما رأيت التعديل الذي تم تمريره في اللجنة الفرعية ، أعطيت تعليمات لفريقنا السياسي لإزالة اللغة في اللجنة الكاملة”.

ويشير هيرست إلى أن مرسل البريد الإلكتروني الأصلي غير معروف.

كيف حاول بن سلمان لقاء المرشح ترامب

ويوضح أن باراك ظهر في المراسلات باعتبارها القناة الرئيسية التي تم من خلالها تقديم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المرشح الرئاسي.

وحاول بن سلمان تقديم نفسه إلى ترامب من خلال طلب اجتماع مع مانافورت في نيويورك. وكان هناك ثم مناقشة حول أفضل قناة لإعداد الاجتماع.

وعندما اتصل سفير المملكة العربية السعودية “بشخص متوسط ​​المستوى” في شركة الاستثمار الكبرى بلاكستون ، تحرك باراك بسرعة لإغلاق هذا النهج المنافس.

و بحسب الكاتب البريطاني يكشف هذا التبادل عبر البريد الإلكتروني أن ترامب نفسه كان حريصًا على ألا يتم الاتصال بينه وبين بن سلمان إلا من خلال باراك نفسه، مستشاره الأكثر ثقة.

وكتب باراك: “لم يرغب المرشح في أخذ الاجتماع إذا تم ترتيبه من خلال بلاكستون لعدد من الأسباب! إذا قمنا بترتيبك أنت وأنا سوف نتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة وبأناقة وبشكل مناسب وأن يكون المرشح قد تلقى إحاطة صحيحة! ”.

يُظهر تبادل رسائل البريد الإلكتروني أيضًا كيف أصبح باراك والعتيبة صديقين حميمين ، حيث بدأت مراسلتهما رسميًا باسم “صاحب السعادة” وتنتهي بـ “مرحبا حبيبي” التي تعني “مرحباً يا صديقي” باللغة العربية.

وفي إحدى المرات خلال المراسلات ، طلب السفير الإماراتي م “خدمة صغيرة” – لزوجته عبير العتيبة ، لمقابلة مصمّم ميلانيا ترامب.

وقد اتصلت ميدل إيست أيج بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن وبراك وتاونسيند للتعليق. لم يكن عليهم الرد في وقت النشر.

ووفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز″ ، فقد جمعت شركة “كولوني نورثستار” التابعة لشركة “باراك” أكثر من 7 مليارات دولار من الاستثمارات منذ فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري ، وجاء 24٪ منها من منطقة الخليج.