نتنياهو: سلاح الجو سيحسم أي معركة في غزة.. وسنواصل استهداف إيران في سوريا

“القدس العربي”: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيحسم أمر أي معركة مقبلة في غزة.

و قال نتنياهو، حسب ما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، “من يجرنا لمواجهة عسكرية سيندم على ذلك كثيرا فلدى سلاح الجوي الإسرائيلي دور حاسم لأي حرب مقبلة مع القطاع″.

وبشأن إيران، أضاف “نحن مصرون على وقف التهديد الإيراني، فسلاح الجو سيواصل استهداف أهداف إيرانية في سوريا. إذ إن جهودنا لوضع إيران في مكانها قد أثمرت”.

وكان نتنياهو قد هدّد، الأربعاء الماضي، بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة وذلك بعد ليلة شهدت تصعيداً في أعمال العنف، إذ أغارت فيها الطائرات الاسرائيلية على 25 هدفاً في القطاع المحاصر رداً على 45 قذيفة وصاروخاً اطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

وقال نتنياهو، خلال احتفال عسكري في جنوب إسرائيل، إن الجيش لن يتوانى عن “تكثيف” عملياته العسكرية ضد القطاع “إذا ما تبيّن ان هناك ضرورة لذلك”. وأضاف “نحن جاهزون لأي سيناريو ومن الأفضل لأعدائنا أن يفهموا ذلك”، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة مستقبلاً.

وفجر اليوم، أصيب فلسطينيان جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.