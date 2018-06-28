مشجع مصري يتزوج روسية ويرفض العودة للقاهرة

لندن-”القدس العربي”:

قرر مشجع مصري عدم العودة إلى بلاده من روسيا، التي حضر إليها لتشجيع منتخب بلاده المشارك في المونديال ، ونشر “محمد” مقطع فيديو علي وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تزوج من شابة روسية تدعى جوليا وقرر البقاء معها، وأضاف وهو كما يبدو يخاطب أصدقاء له حضروا لدعم المنتخب وقرروا العودة لمصر ” مصر حلوة بس انتو اللي عايزين ترجعولها .. انا عن نفسي تزوجت هنا ومش راجع، ارجعوا انتوا واشبعوا بيها ..خلوا جوليا تسلم عليكم ” ، وظهرت في الفيديو جوليا معربة عن حبها له .