البنتاغون: تكثيف الضربات الجوية ضد طالبان يهدف لإجبارهم على المصالحة  

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

قال نائب قائد بعثة حلف شمال الأطلسي، الجنرال لانس بانش، إن القوة الجوية للتحالف توسعت في استهداف قوات حركة طالبان في أفغانستان، بما في ذلك بنيتها التحتية ومصادر تمويلها.

وأكد بانش، وهو أيضا نائب قائد القوة الجوية الأمريكية التاسعة وفرع المهام في أفغانستان، خلال مؤتمر صحافي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقر عملية الدعم الحازم، إن الغرض الأساسي من الحملة الجوية هو الضغط على طالبان للوصول إلى المصالحة ومساعدتها على إدراك أن محادثات السلام هي أفضل خيار لها.

وأشار إلى أن سلاح الجو الأفغاني قد شارك في تنفيذ 19 ضربة ضد أهداف تجلب عائدات لطالبان من خلال الطائرات الهجومية ايه – 29 سوبر. كما شارك سلاح الجو ضد تدمير مواقع أسلحة ومخازن متفجرات ومقرات قيادية ومناطق تدريج. وقال إن العمليات الجوية، حسب كل التقديرات، قد منعت طالبان من الحصول على 45 مليون دولار من الإيرادات، كما أن غارات الوحدة الوطنية الأفغانية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية قد ضبطت أو دمرت ما قيمته 11 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة في البلاد.

وسمحت الصلاحيات الجديدة التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استراتيجية جنوب آسيا بتعزيز الضغط الدبلوماسي والاجتماعي والعسكري على حركة طالبان، وفقا لبانش. كما تم تدعيم القوات الجوية الأفغانية بقدرات جديدة من بينها القدرة على إسقاط قنابل موجهة بالليزر.