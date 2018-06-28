إشادة بمراسل تونسي تصدى لمشجعين حاولوا رفع العلم الإسرائيلي -(فيديو)

تونس – “القدس العربي”:

أشاد نشطاء تونسيون بمراسل لقناة محلية تصدّى لمشجعين حاولوا رفعوا العلم الإسرائيلي أمام الكاميرا، مشيرا بأنه لن يسمح بالتطبيع عبر القناة.

وخلال تغطيته اليومية لأجواء مونديال روسيا، قام الصحافي هيثم الراشدي مراسل قناة “حنبعل” التونسية بالتصدي لعدد من المشجعين حاولوا رفع العلم الإسرائيلي أمام الكاميرا، فيما طلب منه مقدم البرلمان الحصول على العلم وإحراقه.

وكان رئيس الطائفة اليهودية الليبية رفائيل لوزون تسبّب بسجال كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شتم مشجعين مغاربة حاولوا تمزيق علم إسرائيل خلال مباراة المغرب مع البرتغال، حيث اتهمه بعض النشطاء بالدفاع عن إسرائيل ومحاولة تشويه صورة العرب.