واشنطن: لا استثناءات أو إعفاءات في سياسة تخفيض الواردات النفطية من إيران إلى الصفر

واشنطن - “القدس العربي” – رائد صالحة

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه خفض الواردات النفطية من إيران لحلفاء واشنطن إلى الصفر، مؤكدا أن واشنطن غير مستعدة لتقديم استثناءات أو إعفاءات في هذه السياسة التى تعتبر حاليا من أولويات الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف المسؤول في إحاطة خاصة للصحافيين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في مقر وزارة الخارجية، أن إيران مكان محفوف بالمخاطر للغاية للقيام بأعمال تجارية ومناخ استثماري فظيع ومكان غير مناسب لكسب الأموال، مشيرا إلى أن الشركات الأوروبية تحترم العقوبات الثانوية المفروضة على استيراد النفط من إيران.

وشدد المسؤول الذي كان يتحدث من مدينة أوروبية، دون أن يفصح عن اسمه، أن حلفاء الولايات المتحدة يدركون قلق واشنطن وأن الغالبية العظمى من الدول على استعداد لتنفيذ النهج الجديد.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول كسب دعم للاستراتيجية الأمريكية بشأن إيران من الحلفاء في آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن فريقا من الخارجية ووزارة الخزانة ما زال يشرح الاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية والعمل على عزل تيارات التمويل الإيراني وتسليط الضوء على سلوك طهران في جيع أنحاء المنطقة.

وأشار المسؤول أن الفريق الأمريكي يحاول التوجه إلى دول جديدة والوصول إلى شركاء جدد مع تقدم الأسابيع.

وردا على سؤال ما إذا كانت الصين قد اقتنعت بقطع كل واردات النفط من إيران، قال ممثل الخارجية الأمريكية إن فريق الوزارة لم يذهب حتى الآن إلى الصين أو الهند.