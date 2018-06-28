الأردن ينفي تحذيره إسرائيل من تنامي الدور التركي في القدس

عمان: نفى مصدر أردني رسمي رفيع المستوى، الخميس، صحة مزاعم إسرائيلية تفيد بأن عمان حذرت تل أبيب، العام الماضي، من تنامي الدور التركي في مدينة القدس.

واكتفى المصدر بنفي تلك المزاعم، مؤكدا أن “الخبر غير صحيح”.

وفي وقت سابق الخميس، زعمت صحيفة “هآرتس″ العبرية بأن الحكومتين السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية “بعثت برسائل إلى إسرائيل، العام الماضي، تفيد بقلقها من تنامي نفوذ تركيا في مناطق شرق القدس عبر مؤسسات وجمعيات تقدم الدعم للمقدسيين”.

وادعت الصحيفة أن “هذه الحكومات حذرت إسرائيل من أن هذه الأنشطة تهدد مصالحها ومصالح تل أبيب”.

ونفى أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صحة المزاعم التي نشرتها الصحيفة العبرية، متهما الحكومة الإسرائيلية بـ”محاولة ضرب العلاقات الفلسطينية التركية من خلال نشر أكاذيب عبر صحافتها”، معتبرا ذلك “محاولة رخيصة لضرب أسافين في العلاقة الفلسطينية التركية”.

وعبر عن “تقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للدور التركي المتنامي تجاه القضية الفلسطينية ومدينة القدس في ظل الظروف الأخيرة، التي تستهدف الثوابت الفلسطينية”.

ولم يصدر عن الجانب السعودي تعقيبا حول ما ذكرته “هآرتس″ حتى الساعة.

(الأناضول)