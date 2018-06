5 قتلى في إطلاق نار بمقر صحيفة أمريكية في ماريلاند- (صور وفيديو)

واشنطن: أعلن مسؤول في الشرطة الأمريكية، مساء الخميس، مقتل 5 أشخاص، في إطلاق نار بمقر صحيفة محلية في ولاية ماريلاند شرقي البلاد.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز″ المحلية عن مصدر رفيع في الشرطة الفيدرالية (لم تسمّه)، قوله إن إطلاق النار وقع في مقر “كابيتال غازيت” المملوكة لصحيفة “بالتيمور صن” الأمريكية.

وأوضح المصدر أنه تم احتجاز مشتبه بضلوعه بالحادثة، وإخلاء الموظفين من المبنى.

من جانبه، قال فيل دافيس، مراسل الصحيفة، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه كان في المبنى عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

وأضاف أن “مسلحًا أطلق النار على الباب الزجاجي للمكتب، وفتح النار على عدد من الموظفين”.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can’t say much more and don’t want to declare anyone dead, but it’s bad.

— Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018