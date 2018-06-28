إسرائيليون يحتجون على تقصير حكومتهم في مواجهة طائرات غزة الورقية الحارقة

القدس: تظاهر عشرات الإسرائيليين، الخميس، بمدينة عسقلان المحاذية لقطاع غزة، احتجاجاً على تعامل حكومة بنيامين نتنياهو، مع الطائرات الورقية الحارقة المنطلقة من القطاع باتجاه المستوطنات، وفق إعلام عبري.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها: “الطائرات الورقية مثل القسام”، في إشارة إلى صواريخ “القسام” التي تطلقها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

واتهم المتظاهرون حكومتهم بـ”التقصير” في مواجهة الطائرات الحارقة، وطالبوها بـ”الحزم” في مواجهة هذه الظاهرة.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي يشارك فلسطينيون في مسيرات تطالب بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو عام قيام إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستخدمت إسرائيل، القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وقتلت أكثر من 131 فلسطينياً وأصابت ما يزيد عن 14 ألف آخرين، وفقاً لمصادر طبية فلسطينية.

ورداً على ذلك بدأ ناشطون فلسطينيون يطلقون طائرات ورقية وبالونات حارقة، باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة، أسفرت عن إحراق آلاف الدونمات الزراعية، وتسببت بخسائر مادية كبيرة.

(الأناضول)