مغني راب أمريكي يحيي حفلة غنائية مختطلة في السعودية في يوليو المقبل- (تغريدات)

واشنطن – “القدس العربي” – رائد صالحة

أعلن فنان الهيب هوب الأمريكي والمغني وكاتب الأغاني، راسل فيتال، الملقب بـ”روس″، أنه سيحيي حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية هذا الصيف.

ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة جدة على البحر الأحمر في 12 يوليو/ تموز المقبل، وسيكون الحفل مختلطا، وفقا لبيان مغنى الراب على تويتر.

وأوضح روس، في سلسلة من التغريدات، أن الحصول على موافقة السلطات السعودية على الحدث لم يكن مهمة سهلة إذ استمرت المفاوضات حول إقامة الحفل مدة ثلاث سنوات، ولكنه في النهاية تمكن من الحصول على موافقة.

وأضاف أن بيع التذاكر قد بدأ منذ الأربعاء الماضي.

SAUDI WE DID IT Been workin on this show for 3 years…tickets on sale tomorrow 9pm Saudi time. All ages. Men & women. Love y’all! pic.twitter.com/cdr5aWjjSx — Russ (@russdiemon) June 27, 2018

وفيتال المولود في ولاية نيوجرسي الأمريكية من أصول صقيلية، وهو معروف بالألوان المختلفة في عينيه إذ إن عينه اليسرى بنية داكنة واليمنى بنية فاتحة. ووصل إلى ذروة نجاحه مع وصوله إلى المرتبة الـ62 على قائمة بيلبورد في أغنيته ( ماذا يريدون ؟).