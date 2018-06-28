حفتر يعلن السيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا

طرابلس: أعلن خيلفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائدا للجيش الليبي، في كلمة مصورة مساء الخميس، السيطرة على مدينة درنة، شرق ليبيا.

يشار إلى أن الجيش الليبي أعلن، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحرير مدينة درنة من “متطرفين إسلاميين” ينتمون لما يطلق عليه “مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها”، الذي يسيطر على المدينة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011.

وكان مصدر صحافي مطلع من درنة قد أكد “وجود جيوب مقاومة لا زالت القوات التابعة لحفتر تتعامل معها حتى اللحظة”.