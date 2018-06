بومبيو يدعو لمحاسبة خامنئي على “زعزعة” أمن الخليج وإطالة معاناة اليمنيين- (تغريدة)

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه “يجب محاسبة آية الله علي خامنئي (المرشد الأعلى للثورة الإيرانية) على زعزعة أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية الأمريكي، على حسابه بتويتر، الخميس.

وأضاف أن “دعم إيران للحوثيين لا يسمح فقط بالهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بل يخاطر أيضاً بزيادة الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن (الذي يشهد حربا منذ 3 سنوات)”.

#Iran’s support for Houthis in Yemen not only enables attacks on Saudi Arabia & UAE, but also risks increasing Yemen’s already massive humanitarian crisis. Ayatollah Khamenei must be held accountable for destabilizing Gulf’s security & prolonging suffering of the Yemeni people.

