﻿المغرب يحتج إلى الفيفا بسبب «الأخطاء التحكيمية»!

الرباط – الأناضول: قدم الاتحاد المغربي، احتجاجا رسميا، للفيفا بسبب ما وصفه بـ»الأخطاء التحكيمية» التي ارتكبت ضد منتخب بلاده، في نهائيات كأس العالم.

وقال مسؤول في الاتحاد: «المغرب بعث خطابا احتجاجيا، للفيفا، على الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أثرت بشكل واضح في خروج المغرب من الدور الأول من مونديال روسيا». وأضاف أن «الاتحاد المغربي استند في خطابه، على عدد من الأشرطة والصور والشهادات التي توثق لهذه الأخطاء الفادحة، التي ذهب المنتخب ضحية لها، في مباريات المجموعة الثانية من المونديال». ووثقت الأشرطة الثمانية، التي بعثها الاتحاد المغربي للفيفا، الأخطاء التحكيمية، 5 منها من مباراة إسبانيا، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، وثلاثة من مباراة البرتغال، التي انتهت بهزيمة المغرب (0-1). وعبرت الجماهير المغربية، عن غضبها الكبير، بعد خروج المنتخب بسبب «الأخطاء التحكيمية»، بالإضافة إلى تقنية «الفيديو» التي لم تستعمل في العديد من الحالات التي قالوا إنها كانت في صالح المغرب، بينما، استعملت، في حالات أخرى ضده. وسبق للمدرب الفرنسي، هيرفي رينار، مدرب «أسود الأطلس»، أن انتقد بشكل مباشر قرارات الحكام الذين أداروا مباريات المغرب أمام إسبانيا والبرتغال، بعد أن رفضوا احتساب ركلتي جزاء أمام البرتغال، وواحدة أمام إسبانيا.