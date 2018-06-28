﻿لوف يناقش مستقبله مع الاتحاد الألماني ولا يستبعد الإقالة!

برلين/موسكو – د ب أ: يعود المنتخب الألماني إلى ألمانيا بعد خروجهم المفاجئ من كأس العالم مع بدء التحقيق في اداء الفريق بكأس العالم والذي بلغ ذروته بالخسارة صفر/2 أمام كوريا الجنوبية.

كما يناقش المدرب يواخيم لوف مستقبله في تدريب الفريق مع الاتحاد الألماني خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام. ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية تصريحات على لسان رينهارد غريندل رئيس الاتحاد يقول خلالها إنه التقى بلوف مساء الأربعاء عقب الخروج من كأس العالم. وقال: «اتفقنا على أننا سنناقش خلال الأيام المقبلة كيف ينبغي أن تستمر الأمور». وودع المنتخب الألماني، الفائز بالبطولة أربع مرات وبطل العالم في 2014، البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى. وأدت الخسارة إلى تكهنات بمستقبل لوف، الذي تولى المسؤولية عقب مونديال 2006 ومدد عقده مؤخرا حتى مونديال 2022. كما بات مستقبل العديد من اللاعبين الدوليين مثار شك كبير. ولم يستبعد لوف الاستقالة من منصبه، وقال: «من المبكر جدا الرد على هذا السؤال. نحتاج لساعتين لرؤية كل شيء بوضوح. الحزن بداخلي عميق. لم أكن أتخيل أن نخسر أمام كوريا الجنوبية». وقال غريندل أن لوف وجهازه الفني سيقوموا بتحليل أداء الفريق في روسيا. وقال: «سيتعين عليهم شرح ما حدث لنا ومن ثم سنتخذ النتيجة المنطقية». ورغم أن المنتخب الألماني لم يسبق له من قبل الخروج من كأس العالم بعد دور المجموعات منذ ثمانين عاما، إلا انه عانى من الخروج المبكر ثلاث مرات في البطولة الأوروبية. وفي كل مرة يرحل المدرب، حيث رحل يوب ديرفال في 1984 وإريش ريبيك في 2000 ورودي فولر في 2004. ولخص جاني إنفانتينو رئيس الفيفا صدمة خروج المنتخب الألماني، قائلا :»هكذا تسير كرة القدم». ورغم خروج المنتخب الألماني من البطولة، قال منظمو المهرجان الجماهيري بجانب بوابة براندنبورغ انه سيظل مفتوحا.