﻿الفرنسي أومتيتي: إيقاف ميسي أمر معقد للغاية

استرا (روسيا) – د ب أ: لا تعتبر القيمة الكبيرة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي والخطورة التي يمكن أن يشكلها على أي منافس سرا لأي شخص.

ولكن عندما يتحدث المدافع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي عن هذا الأمر ويحذر من الإزعاج الذي قد يسببه النجم الكبير في مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في دور الـ16، فهو بذلك يسلط الضوء على تفاصيل تجربة يعيشها يوميا في ناديه برشلونة الإسباني. وقال المدافع الفرنسي: «أعمل معه يوميا، إيقافه هو أمر معقد للغاية». واعترف اومتيتي (24 عاما) أنه رغم عمله مع ميسي طوال عامين في برشلونة فإنه يجد صعوبة بالغة في إيقافه في التدريبات. وأضاف: «نعرف أنه يمكنه أن يسبب لنا مشاكل». واعترف اللاعب الفرنسي بأنه يشعر بالانبهار بالأمور التي يمكن أن يقوم بها ميسي، محذرا في الوقت نفسه من تركيز فريقه مجهوداته في إيقاف القائد الأرجنتيني وترك باقي لاعبي المنتخب الأرجنتيني بدون رقابة. ويلتقي المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني في أول الأدوار الإقصائية للمونديال غدا السبت في مدينة كازان الروسية.