﻿كارفاخال يشن هجوما لاذعا على وسائل الإعلام ويرفض اتهام زملائه بالتقاعس!

كراسنودار (روسيا) – د ب أ: شن اللاعب الإسباني داني كارفاخال هجوما لاذعا ضد الصحافة ووسائل الإعلام، مؤكدا أن منتخب بلاده يتلقى انتقادات مبالغ فيها، كما اعترف أن على فريقه أن يحسن من قدراته الدفاعية حتى يحقق النجاح في كأس العالم.

وقال الظهير الأيمن للمنتخب الإسباني: «تلقينا العديد من الانتقادات، أكثر من اللازم، لم نخسر منذ عامين، ولكن ليس من الجيد أن يتم انتقادنا كثيرا، ما نرغب فيه هو منح الفرحة لأنصارنا». ويرى كارفاخال أن العديد من زملائه بالفريق تلقوا انتقادات لاذعة من الصحافة، مشيرا إلى ما حدث في هذا الصدد مع اندريس انيستا ودافيد سيلفا وايسكو. وأضاف: «دافيد مثله مثل اندريس أو ايسكو، هو شخص جيد للغاية وسيصنع الفارق في هذا المونديال». وتحدث عن انيستا أيضا، حيث قال: «اندريس هو نجم الفريق، وهو من يستطيع أن يقدم الحلول غير التقليدية، هو قائدنا ولا يجب إثارة الشكوك حوله». وتطرق إلى الحديث عن زميله ايسكو، أبرز اللاعبين في المنتخب الإسباني حاليا، وقال: «لا ينقصه شيء ليكون قائدا، إنه أحد قادتنا، عندما تتعقد الأمور في المباراة لا يختفي، يبحث عن الكرة، يجيد التصويب والتمرير، إنه يقوم بالأمور على نحو رائع». وأشاد كارفاخال بالمدرب الحالي للمنتخب الإسباني، فيرناندو هييرو، الذي وصفه بأنه «يملك المقومات التي تؤهله لتولي المهمة الفنية للمنتخب الإسباني». وتابع: «نحن من نراه، إنه مدرب كبير ونحن معه حتى الموت». ورغم ذلك، اعترف كارفاخال أن على لاعبي إسبانيا أن ينتقدوا أنفسهم ليصححوا الأخطاء التي وقعوا فيها في دور المجموعات. وتلتقي إسبانيا الأحد المقبل مع روسيا، البلد المضيف للمونديال، في دور الستة عشر. وأكمل كارفاخال قائلا: «علينا جميعا أن نبذل بعض المجهود الإضافي، ولكن لا يوجد منافس سهل في هذا المونديال، الكثير من المرشحين أصبحوا في الجانب الأخر من الجدول، ونحن علينا أن نفكر في روسيا وأن نمضي قدما خطوة بخطوة لأننا لو لم نفعل هذا سنكون مخطئين». وأصر كارفاخال على ضرورة أن يقوم المنتخب بتحسين أدائه، حيث قال: «لقد عانينا لنكون أول المجموعة، كان بإمكاننا أن نبذل المزيد من الجهد، ولكننا لم نخسر منذ عامين، اياغو (اسباس) سجل هدفا رائعا قادنا إلى صدارة المجموعة وعلينا أن نثمن هذا الأمر». ويرى لاعب ريال مدريد أن تحسين الأداء في المنتخب يرتكز على تحسين التركيز في الجانب الدفاعي، مشيرا إلى أن الأمور ستكون مختلفة في دور الستة عشر عندما يلتقي الفريق بدءا من هذا الدور مع منتخبات قد تكون أقل حرصا من الناحية الدفاعية. وأضاف: «المنتخب سيستعيد أفضل مستوياته، لقد سجلوا فينا أهدافا بمجهود قليل، المنافسون ألحقوا بنا الضرر بسبب أخطائنا نحن وليس بفضل مميزات تمتعوا بها هم، علينا أن نحافظ على نظافة شباكنا».

وتحدث كارفاخال عن المنتخب الألماني، حيث قال: «المونديال يشهد مفاجآت دائما ويعكس حال كرة القدم في الوقت الحاضر». وفي ختام المؤتمر، أشار كارفاخال إلى بكائه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الأوكرانية كييف، عندما خرج من الملعب مصابا وكان يظن أنه سيغيب عن المونديال بسبب هذه الإصابة. وختم قائلا: «عندما أتذكر هذا الأمر أخرج للعب برغبة كبيرة، أشعر بأنني أكثر شخص محظوظ في العالم».