﻿المجموعة الخامسة: البرازيل تغض الطرف عن كواليس مباراة صربيا وتوجه أنظارها إلى مواجهة المكسيك

موسكو – د ب أ: وجه تيتي مدرب المنتخب البرازيلي وجهازه المعاون أنظارهم إلى المواجهة أمام المكسيك في دور الستة عشر لمونديال روسيا حتى قبل عودتهم إلى مقر إقامتهم في سوتشي، حيث سيقضي اللاعبون يوم راحة.

وبعد التأهل لدور الستة عشر عبر الفوز القوي على صربيا 2/صفر الأربعاء في موسكو، قال تيتي أنه سيحتفل بالتأهل عبر تناول كوكتيل «كايبيرينيا»، أكد مساعده كليبر تشافيير أن تقييم مباراة المكسيك سيبدأ في الطائرة. المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات أمام المكسيك هي الشيء الوحيد المهم حاليا، حيث لم يتطرق تيتي لأداء نجمه نيمار في مباراة الاربعاء، وكذلك لم يتحدث عن الخروج المفاجئ للمنتخب الألماني حامل اللقب، والذي كان من المفترض أن يواجه فريقه في دور الستة عشر لولا سقوطه أمام كوريا الجنوبية.

وقال تيتي: «لا نعتمد على التوقعات ولكن نعتمد على الحقيقة». وأضاف: «هذه الحقيقة تقول أن هناك فريق يتمتع بعقلية تتيح له تحمل الضغوط وتحقيق التوازن». وتحدث تيتي عن ترشيحات الصحفيين والمحللين للمنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم، حيث قال: «إنه أمر يخصكم، ويخص بيوت المراهنات ولكن لا يخصنا نحن».

وقال كليبر: «نستعد لمباراة المكسيك، سنفكر في الأمر في الطائرة وسنقسم أنفسنا لمجموعات مختلفة، إنه منافس قوي، ظهر بشكل جيد امام ألمانيا». وأضاف: «علينا أن نتعرف عليهم تماما كي نبني استراتيجيتنا للمباراة، كنا مستعدين لمواجهة صربيا وعلينا أن نفعل المثل امام المكسيك». وتجمع المواجهة بين البرازيل والمكسيك الاثنين في سمارا، وتصب المواجهات الأربع السابقة في صالح السيليساو حيث فاز ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، وسجل 11 هدفا بدون أن تهتز شباكه مطلقا. لكن المنتخب المكسيك أنزل الهزيمة بالبرازيل 2/1 في نهائي اولمبياد لندن 2012، حيث انهمرت دموع نيمار في ملعب «ويمبلي» بعد خسارة منتخب بلاده الذي كان يعتمد خلال تلك المباراة أيضا على تياغو سيلفا ومارسيلو. وعانى الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي، مارسيلو، من آلام قوية في الظهر خلال مباراة فريقه أمام صربيا ولكن الجهاز الطبي لمنتخب «السامبا» أكد أن لاعب ريال مدريد يتمتع بحالة جيدة بعد أن تلقى العلاج. وكشف الاتحاد البرازيلي أن مارسيلو أصيب بـ «تشنجات» في العمود الفقري ولكنه تلقى العلاج وأصبح بحالة جيدة. ولكن تيتي أكد أن الفوز تحقق رغم غياب مارسيلو، حيث جاء الهدف الأول بواسطة باولينيو بعد تمريرة رائعة من فيليب كوتينيو ثم تكفل تياجو بالهدف الثاني إثر ضربة ركنية نفذها نيمار. وقال مدرب البرازيل: «لم نكن لنفعل ذلك لو لم نكن على أهبة الاستعداد، الأمر لنا يتعلق بأن نصبح أكثر قوة ونضجا». لم يصل الفريق البرازيلي بعد إلى قمة الأداء، لكنه قدم أفضل مباراة له حتى الآن في روسيا أمام صربيا، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام سويسرا 1/1 ثم فوزه على كوستاريكا 2/صفر. كما صبت وسائل الإعلام غضبها على نيمار بعد ادعاء السقوط أكثر من مرة للحصول على مخالفات وكذلك حصوله على إنذار وإهانة زميله تياغو لتمرير الكرة إلى الخصم.