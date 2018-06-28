﻿البولندي بيدناريك: فزنا على اليابان لإسعاد الجماهير

موسكو – الأناضول: قال يان بيدناريك لاعب منتخب بولندا، إن فريقه فاز على اليابان بهدف دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لمونديال روسيا لإسعاد الجماهير فقط، بعد خيبة أمل وتوديعه للبطولة.

وأكد: «لم يكن الفوز كافيا للتأهل لأننا ودعنا من قبل هذه المباراة، أردنا فقط إسعاد الجماهير، ونريد الأفضل وأن نتحسن في المستقبل». وأضاف: «لدينا الكثير من اللاعبين الجدد، الذين لم يشاركوا في كأس العالم من قبل ولم يتمتعوا بالخبرة الكافية، وهم في حاجة لتطوير خبراتهم، ولكنها تجربة جيدة ومفيدة للغاية». وعن الانتقادات للمهاجم ليفاندوسكي، قال: «إنه قائدنا، ولعب أفضل ما لديه، وهذه هي كرة القدم». وأنهت بولندا مشوارها في المونديال باحتلالها للمركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف كولومبيا المتصدر، ونقطة عن منتخبي اليابان والسنغال.