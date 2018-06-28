﻿كوكب المريخ تشكّل سريعاً جداً

باريس ـ أ ف ب: خلُص علماء فضاء في دراسة حديثة إلى أن القشرة الصلبة للمريخ تشكّلت سريعاً جداً بعد نشوء النظام الشمسي، وأن الظروف المواتية لظهور الحياة ربما توافرت في وقت مبكر جداً من عمر هذا الكوكب.

وقال مارتن بيزارو الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك وأحد المشاركين في الدراسة: «تشير نتائج أبحاثنا إلى أن المحيطات ربما تشكّلت على سطح المريخ قبل الأرض»، علماً أن الماء هو الشرط الأساسي لظهور أي شكل من أشكال الحياة.

وتمكّن العلماء من الحديث عن هذه الخلاصات بفضل حجر نيزكي يطلق عليه اسم «ان دبليو ايه 7034» عثر عليه في صحراء ويلقب أيضاً ببلاك بيوتي. ويحمل الحجر مؤشرات عن المراحل المبكرة من عمر الكوكب الأحمر.

وقال بيزارو: «استنتجنا أن تصلّب قشرة المريخ كان سريعاً جداً، استغرق عشرين مليون عام فقط بعد تشكّل المجموعة الشمسية قبل أربعة مليارات و567 مليون سنة».

والقشرة الصلبة ضرورية لتشكّل المسطّحات المائية، وبالتالي لظهور الحيـــاة. وتتناقض خلاصات هذه الدراسة مــــع ما كان سائداً في الأوساط العلمـــية من أن تصلّب قشرة المريخ استــــغرق مــــئة مليون سنة بعد تشكّل المجموعة الشمسية.