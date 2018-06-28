﻿في واقعة نادرة: امرأة تقتل شخصين بسلاح ناري في هونغ كونغ

هونغ كونغ ـ د ب أ: وجهت شرطة هونغ كونغ أمس الخميس الاتهام ضد إمرأة محلية في قضية مقتل شخصين في هجوم نادر بسلاح ناري في واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

وقالت الشرطة إن المشتبه بها 44/ عاماً/ تردد أنها أطلقت النار على شخصين وأردتهما قتيلين الثلاثاء في أحد المتنزهات، وأصابت شخصين آخرين .

وتواجه المرأة تهمتين إضافيتين أخريين تتعلقان بـ«إطلاق النار عن عمد».

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن جميع الضحايا كانوا على صلة بالمشتبه بها ، وتم إطلاق النار عليهم عقب اجتماع لمناقشة تقسيم العائد من بيع شقة بمبلغ مليون دولار أمريكي.

واحتلت هونغ كونغ المرتبة التاسعة في قائمة «مؤشر الدول الآمنة» الصادرة عام 2017 عن مؤسسة «إيكونومست». وسجلت المدينة 24 جريمة قتل فقط في عام 2017 و28 جريمة في عام 2016 وفقاً للسجلات الحكومية.

ويعد استخدام الأسلحة النارية نادراً نسبياً في هونغ كونغ ، حيث تتطلب حيازتها التقدم بطلب للحصول على تراخيص منفصلة لشراء سلاح وذخيرة.