﻿54 سجينا يفرّون في البرازيل

برازيليا ـ أ ف ب: هرب 54 سجينا من سجن مرابا في شمال البرازيل ولقي اثنان آخران حتفهما خلال محاولتهما الهروب، حسب ما أعلنت السلطات المعنية بإدارة السجون. وقتل الرجلان خلال اشتباك مع قوى الأمن مساء الثلاثاء وتعرض شرطي لإصابة في ساقه، حسب ما نقلت وكالة «أجنسيا برازيل» للأنباء عن المصدر عينه.

ونفذت عملية الفرار الجماعية هذه في سجن يتّسع لـ 180 شخصا يتكدّس فيه 571 سجينا. وعززت التدابير الأمنية في الموقع.

وحسب عناصر التحقيق الأولية، أطلقت العملية بمبادرة من سجينين مسلحين أجبرا الحراس على فتح الزنزانات. وتلقى الفارون مساعدة من مجموعة مسلحة كانت تقف خارج المبنى.

وتضمّ سجون البرازيل ثالث أكبر عدد من المساجين في العالم، مع إحصاء 726712 سجينا في حزيران/يونيو 2016 وهو عدد يساوي ضعف القدرة الاستيعابية لسجون البلد.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أقر وزير الدفاع البرازيلي بأن «نصف المساجين مسلحون» وهو وضع «عبثي يتعذر فهمه».

وغالباً ما تشهد السجون البرازيلية التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة العصابات المسلحة، عمليات تمرّد ومواجهات دامية.