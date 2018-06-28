﻿«فيسبوك» توقف مشروع توفير خدمة الانترنت بالطائرات المسيّرة

واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت «فيسبوك» عن وقف البرنامج الذي أطلقته سنة 2014 بهدف تصنيع أسطول من الطائرات المسيّرة تتيح النفاذ إلى الانترنت في المناطق المحرومة من هذه التقنية.

وأكدت المجموعة في البيان الذي أصدرته في هذا الشأن عن نيتها مواصلة تطوير الأجهزة الطائرة لتوفير الانترنت في المناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع شركائها على الإنتاج الصناعي.

وتعتزم «فيسبوك» إغلاق مكاتبها في بريدجووتر في جنوب غرب إنكلترا حيث كان يطوّر مشروع «أكويلا» لطائرات بلا طيّار تعمل بالطاقة الشمسية.

وقال يائيل ماغواير مدير قسم الهندسة في «فيسبوك»: «عندما أطلقنا هذا المشروع في عام 2014 قليلة كانت الشركات المهتمة بهذا المجال، غير أن جهات متعددة للملاحة الجوية استثمرت في هذه التكنولوجيا لاحقا، ما دفع «فيسبوك» إلى وقف مشروعها».

وأعلن المسؤول أن «فيسبوك» تتعاون خصوصا مع «ايرباص» على تطوير طائرات شمسية بدون طيّار اسمها «هابس».

وتعمل «غوغل» من جهتها على مشروع «لون» الذي يوفّر النفاذ إلى الانترنت في المناطق المعزولة من خلال مناطيد هيليوم تحلّق في الستراتوسفير.