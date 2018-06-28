﻿مخطوطات إيطالية أصلية لأشعار دانتي في معرض مصري

القاهرة ـ د ب أ: افتتح في المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة هذا الأسبوع، معرض « ملتقى التقاليد الثلاثة حول فن الخط في مصر 2018 « في دروته الثانية ، تحت شعار « هلم نكتُب الكوميديا الإلهية « وذلك بمشاركة خطاطين من مصر والصين وإيطاليا.

وقال الدكتور باولو ساباتينى مدير المركز الثقافي الإيطالي في القاهرة، إن المعرض الذى تنظمه شبكة المعاهد الثقافية الإيطالية في العالم، يأتي ضمن مشروع دولي كان قد أطلقه المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة، ويهدف لإعادة النسخ الخطي والجرافيكي، لأبيات من الملحمة الشعرية المعروفة باسم الكوميديا الإلهية، التى كتبها الشاعر الإيطالي دانتي أليجيري.

وأشار إلى أن دانتي بدأ كتابة هذه الملحمة عام 1308 وحتى عام 1321 ميلادية، لتكتب أبيات الملحمة بأيدي فناني الخطوط في ثلاث دول تمثل ثقافات مختلفة، وهي: مصر والصين وإيطاليا.

وأضاف باولو أن الحضارات الثلاث المصرية والصينية والإيطالية، التي شاركت في المعرض، يجمعها الولع والشغف بفن الخط، كشكل من أشكال الفنون، الأمر الذى جعل المعرض، مصدر إلهام متفرداً ومفعماً بالأسرار، وذلك للمرة الثانية، بعد أن أُقيم المعرض في دورته الأولى في مدينة الأقصر التاريخية، في صعيد مصر في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكان من بين المشاركين في المعرض هذا العام الفنانة الإيطالية انتونيلا ليوني التي تكتب لوحاتها بالخط العربي، والتي جذبت لوحاتها زوار المعرض، كونها إحدى فنانات إيطاليا الشهيرات اللاتي تفردن بإجادة الخط العربي وإبداع لوحات فنية رائدة باستخدام خطوطه، بجانب خطاطين من الصين ومصر .

وكشف المؤرخ المصري، فرنسيس أمين، المشارك في تنظيم المعرض، عن أن معرض «هلم نكتب الكوميديا الإلهية « في القاهرة ، والذى يستمر لمدة شهر كامل، تميز بوجود مجموعة من المخطوطات الأصلية، لأشعار ملحمة الكوميديا الإلهية لدانتي، وهى مخطوطات تعود للقرن الخامس عشر، وجرى نقلها من المتاحف الإيطالية لتعرض لجمهور معرض الكوميديا الإلهية في القاهرة ، وذلك للمرة الأولى.