بن يوسف يهدي جائزة أفضل لاعب في المباراة لعائلته والشعب التونسي

سارانسك (روسيا): أكد فخر الدين بن يوسف، نجم المنتخب التونسي لكرة القدم، أن فريقه صحح الأخطاء التي ارتكبها في أول مباراتين له بالبطولة واستحق الفوز على نظيره البنمي، الخميس، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتغلب المنتخب التونسي على نظيره البنمي 2 / 1 لينفرد بالمركز الثالث في المجموعة بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة علما بأن الفريقين فقدا الأمل في التأهل للدور الثاني بالبطولة قبل هذه المباراة التي فاز فيها بن يوسف بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وأوضح بن يوسف قائلا “أهدي لقب أفضل لاعب في المباراة لعائلتي وأصدقائي وللفريق وللشعب التونسي عموما”.

وقال بن يوسف، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة “صححنا الأخطاء التي ارتكبناها في المباراتين اللتين خسرناهما” في إشارة لهزيمتي الفريق أمام إنكلترا 1 / 2 وبلجيكا 2 / 5.

وأوضح “إنه يوم رائع للكرة التونسية وفوز تاريخي. كنا بحاجة لهذا الفوز كما كنت أرغب في هز الشباك، ونجحت في هذا” في إشارة إلى تسجيله الهدف الأول للفريق في الشوط الثاني ليقود الفريق إلى التعادل قبل أن يحرز زميله وهبي الخزري هدف الفوز.

وردا على سؤال عن إحساسه بعد تحقيق الفوز الأول للفريق في المونديال منذ 40 عاما إذ كان الفوز الوحيد السابق للفريق في أول مشاركة له بالمونديال وذلك في نسخة 1978 بالأرجنتين، قال بن يوسف “سعيد جدا بهذا الفوز. المباراة لم تكن سهلة. هناك إيجابيات وعلينا معالجة السلبيات. هذه المجموعة من اللاعبين تشارك لأول مرة في بطولات كأس العالم. إذا أتيحت لنا الفرصة مجددا ، سنقدم أداء أفضل”.

وأضاف “اكتسبنا خبرة أكبر وكدنا نتعادل أمام إنكلترا في المباراة الأولى. هذا الانتصار مهم جدا لرفع معنويات الفريق”.

وأشار أن “المنتخب البنمي يشارك للمرة الأولى في المونديال وكان متحمسا جدا لتحقيق المفاجأة ولكننا تعاملنا مع جميع المباريات بجدية”.

(د ب أ)