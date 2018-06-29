المئات يحتجون أمام الكونغرس رفضًا لسياسات ترامب تجاه الهجرة

واشنطن: احتج مئات الأشخاص، مساء الخميس، أمام الكونغرس الأمريكي، ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب الحالية حول الهجرة، ما اضطر الشرطة لتوقيف 575 منهم.

وأفادت وكالة “أسوشيتد بريس″ أنه” تم توقيف 575 شخصاً كانوا يحتجون أمام مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن االخميس″.

وكشفت الوكالة أن من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم، براميلا جايابال، العضوة بالكونغرس عن ولاية واشنطن.

وغردت جايابال، عبر حسابها بتويتر، أنها “فخورة” باعتقالها احتجاجاً على سياسة “صفر تسامح” التي تنهجها الإدارة الأمريكية، والتي فصلت بين العائلات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقالت عضوة الكونغرس″ نحن هنا في معركة من أجل عائلاتنا لكي تكون حرة، ولنكافح من أجل أن يكون أطفالنا قادرين على أن يكونوا مع ذويهم وليس في أقفاص أو السجن، ويعيشوا حياة آمنة”.

ونقلت “أسوشيتد بريس″ عن الشرطة، أن “الموقوفين قاموا بمظاهرة غير قانونية وعرقلوا السير في الشارع العام”.

وكشفت الشرطة، حسب المصدر ذاته، عن إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تم توقيفها.

وتشهد الولايات المتحدة جدلاً واسعاً على خلفية قرار البيت الأبيض فصل الأطفال عن ذويهم، الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، قبل تراجع ترامب عن هذا الإجراء بقرار تنفيذي، الأربعاء.

ومنذ تطبيق سياسة “صفر تسامح” مع المهاجرين، في مايو/أيار الماضي، بلغ عدد الأطفال المفصولين عن ذويهم أكثر من ألفين و300 طفل، بحسب تقارير إعلامية، ما أثار انتقادات دولية وحقوقية.

وما يزال مصير المُحتجزين مجهولاً، دون صدور أي توضيحات من البيت الأبيض حول الخطوات المقبلة في هذا الإطار، وسط جدل داخل أروقة الكونغرس لإصدار قانون ينظم الهجرة إلى البلاد. (الأناضول)