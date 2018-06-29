آل الشيخ يشعل جدلاً بضم حارس “شبيح” في ميليشيات الأسد لنادٍ سعودي!ـ (تغريدات)

لندن – “القدس العربي”: أثار إبراهيم عالمة حارس المنتخب السوري لكرة القدم، جدلاً بعد أيام من انتقاله إلى فريق القادسية السعودي، حيث طالب أحد المشجعين الذي كان يحمل علم الثورة السورية، بإنزاله.

وشتم عالمة المشجع بعبارة “حيوان” اثر اصرار الأخير، خلال المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النمسا،على رفع علم الثورة، بينما رد عليه الأخير بأنه ليس في سوريا، ولا يمكنه إجباره على إنزاله.

وتدخل الكادر الفني للمنتخب السوري لإبعاد عالمة الذي انتقل إلى نادي القادسية السعودي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة

معالي المستشار تركي آل الشيخ @Turki_alalshikh ▪️حارس منتخب سوريا الدولي ابراهيم عالمة يوقع لـ #القادسية

pic.twitter.com/I22YPDHShO — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) June 21, 2018

فيديو للحارس الشبيح إبراهيم عالمة الذي وقع مع القادسية السعودي وهو يحاول منع أحد الشباب السوريين من رفع علم الثورة السورية.”عالمة من اشد المؤيدين لاجرام الاسد، وفي بدايات الثورة السورية حمل السلام وقتل العديد من المتظاهريين السلميين.

“شارك الفيديو ليصل للجميع″ pic.twitter.com/fZyB47xzzX — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) June 27, 2018

واستعرض مغردون أرشيف إبراهيم عالمة، أبرز الرياضيين المؤيدين للنظام السوري، الذي ظهر مسلحاً إلى جانب مليشيات موالية للنظام في وقت سابق، وكان قد صرح قبل أشهر، إن “كلمة حافظ، نجل بشار الأسد، ساهمت في رفع “الأدرينالين” لدى بقية اللاعبين، وتحفيزهم على بذل عطاء أكبر في المستطيل الأخضر.”

بينما أفادت صحف سورية، ان إدارة نادي الشباب السعودي أوقفت قبل نحو عام صفقة انتقال عالمة؛ بسبب مواقفه السياسية، حيث كان، قبل انتقاله إلى القادسية، كان يحرس مرمى سباهان أصفهان الإيراني.

بدعم من المستشار .. @Turki_alalshikh

قام نادي القادسية السعودي بالتعاقد مع

الشبيح الأسدي إبراهيم عالمة؛

حارس “المنتخب السوري”!

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الجديد بالذكر أن الشبيح إبراهيم عالمة

اشتهر بحقده على السعودية،

وحساباته في مواقع التواصل تشهد بذلك! pic.twitter.com/BvgatR0Cq3 — مثقف من الطيبين (@haabmbb1) June 22, 2018

- يونيو 2017 | نادي #الشباب يرفض التعاقد مع

الحارس ابراهيم عالمه بسبب توجهاته سياسية

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– يونيو 2018 | نادي #القادسية يتعاقد مع الحارس

السوري ابراهيم عالمه بدعم من تركي آل الشيخ. pic.twitter.com/GFlBfFgWtI — بدر .. (@iBaVFL) June 21, 2018