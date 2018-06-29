﻿

آل الشيخ يشعل جدلاً بضم حارس “شبيح” في ميليشيات الأسد لنادٍ سعودي!ـ (تغريدات)

Jun 29, 2018

1

لندن – “القدس العربي”: أثار إبراهيم عالمة حارس المنتخب السوري لكرة القدم، جدلاً بعد أيام من انتقاله إلى فريق القادسية السعودي، حيث طالب أحد المشجعين الذي كان يحمل علم الثورة السورية، بإنزاله.

 وشتم عالمة المشجع بعبارة “حيوان” اثر اصرار الأخير، خلال المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده في النمسا،على رفع علم الثورة، بينما رد عليه الأخير بأنه ليس في سوريا، ولا يمكنه إجباره على إنزاله.

 وتدخل الكادر الفني للمنتخب السوري لإبعاد عالمة الذي انتقل إلى نادي القادسية السعودي، بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

واستعرض مغردون أرشيف إبراهيم عالمة، أبرز الرياضيين المؤيدين للنظام السوري، الذي ظهر مسلحاً إلى جانب مليشيات موالية للنظام في وقت سابق، وكان قد صرح قبل أشهر، إن “كلمة حافظ، نجل بشار الأسد، ساهمت في رفع “الأدرينالين” لدى بقية اللاعبين، وتحفيزهم على بذل عطاء أكبر في المستطيل الأخضر.”

بينما أفادت صحف سورية، ان إدارة نادي الشباب السعودي أوقفت قبل نحو عام صفقة انتقال عالمة؛ بسبب مواقفه السياسية، حيث كان، قبل انتقاله إلى القادسية، كان يحرس مرمى سباهان أصفهان الإيراني.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left