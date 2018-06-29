الصين: تدمير مبنى خلال 10 ثوان فقط – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: تمكن خبراء صينيون من تدمير فندق يتكون من 15 طابقاً، خلال 10 ثوان فقط.

ولتدمير المبنى الواقع بمدينة تشونغشان، تم زرع متفجرات في أنحائه بناء على حسابات خاصة، كما استخدمت مبطئات خاصة لتنفيذ التفجير بصورة متوالية، ما يقلل شدة الاهتزاز ويمنع تطاير حجارة البناء إلى مسافات بعيدة، ويحول دون إصابة المباني المجاورة بأذى.

وظل المبنى الذي تم تدميره يعتبر، إلى فترة قريبة من المباني التاريخية، وكان يعمل كأحد فنادق الدرجة الأولى (أربع نجوم)، وفيه غرف فاخرة ومرافق ترفيه ومطاعم ومتاجر، ولم يكشف سبب تدميره وما إذا كان سيقام مبنى آخر مكانه.