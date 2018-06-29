إسرائيل: لن نسمح بمرور السوريين الفارين من القتال إلى أراضينا

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه لن يسمح بمرور اللاجئين السوريين الفارين من القتال في الجنوب السوري إلى داخل إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش، في بيان، إن “الجيش الإسرائيلي جاهز لسيناريوهات متنوعة (لم يذكرها)؛ بما فيها مواصلة تقديم الدعم الإنساني للسوريين الفاريين داخل الأراضي السورية”.

لكنه استدرك بأنه لن يسمح بعبورهم، “وسيواصل الوقوف على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل”.

وأضاف أدرعي إن “عملية خاصة، جرت الليلة الماضية في 4 مناطق لنقل مساعدات إنسانية مخصصة للسوريين الفاريين في مخيمات بالجانب السوري من هضبة الجولان”.

وزعم أنه “تم نقل نحو 300 خيمة و13 طناً من الغذاء و3 أطنان من غذاء الأطفال، و3 منصات (شاحنات) محملة بالمواد الطبية والأدوية، و30 طناً من الملابس والأحذية”.‎

ولم يتسن الحصول على تعقيب من جهة محايدة حول ما ذكره متحدث الجيش حتى الساعة (9:00 تغ).

وصباح اليوم، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود الشمالية مع تصاعد القتال بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة جنوبي سوريا، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ورغم تحذيرات أمريكية، تشهد درعا منذ أكثر من 10 أيام هجوماً جوياً وبرياً مكثفاً من النظام وحلفائه، حيث تقدمت قوات النظام والمليشيات الشيعية الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي “بصرى الحرير” و”ناحتة”. (الأناضول)