شبح ميسي يخيم على فرنسا قبل ساعات من موقعة “كازان-آرينا”

باريس- “القدس العربي” – آدم جابر:

قبل ساعات من بدء مباريات دور الــ16 لمونديال روسيا 2018، والتي تنطلق بمواجهة المنتخب الفرنسي مع نظيره الأرجنتيني، السبت، عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي، يبدو شبح أسطورة برشلونة وقائد ’’الآلبي-سلستي’’ ليونيل ميسي مخيماً بشكل كبير على منتخب ’’ديوك’’ فرنسا ومشجعيه. فالسؤال الذي يطرحه الفرنسيون هو كيف سيوقف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان وكتيبته سلاح الأرجنتين الفتاك؟.

إذا ما عندنا إلى المباريات الثلاثة للآرجنتين، في إطار دور المجموعات، نرى أنه في المباراة الأولى ضد ايسلندا والتي انتهت بنتجة (1 -1)، لمس ميسي الكرة 116 مرة و سدد 11 مرة نحو مرمى الخصم، إلا أنه لم يكن مصدر خطر على الايسلنديين، الذين استطاعوا أن’’ يخنقوه’’، عبر محاصرته في بعض الأحيان من قبل ثلاثة لاعبين لغلق جميع المساحات. وخلال هذه المباراة لعبت الأرجنتين بخطة: (4- 2- 3 – 1) ولعب ميسي خلف المهاجم آغويرو.

لكن المدرب الأرجنتيني سامباولي غيرّ من هذه الخطة في المباراة الثانية ضد كرواتيا، بحيث تحول إلى خطة: (4-3- 3) التي تحول فيها ميسي إلى الجهة اليمني، التي ينشط فيها عادة مع برشلونة. إلا أن ذلك لم يسعف المنتخب الآرجنتيني الذي هُزم بثلاثية دون رد أمام أصدقاء مودريش. فلم يلمس نجم برشلونة الكرة خلال هذه المباراة إلا 49 مرة، مع تسديدة واحدة . وذلك بسبب سيطرة الكروات، الذين لعبوا بشكل متقدم لقطع التمريرات ومنع إيصال الكرة إليه، ما دفعه إلى الرجوع إلى الخلف كثيراً للبحث عن الكرة وأتعبه ذلك بدنياً. وفي المباراة الأخيرة ضد نيجيريا احتفظ المدرب الأرجنتيني بنفس الخطة، ولكن مع تغيير بعض الأسماء. واستطاع أصدقاء ميسي أن يخطفوا فوزا صعبا في الدقائق الأخيرة.

وفي تصريح، الثلاثاء، قال ميسي:’’ لقد تابعنا جميع مباريات المنتخب الفرنسي. إنهم يمتلكون فريقاً جيداً وقوياً في جميع المراكز. وبعض لاعبيه يتمتعون بمهارات فردية عالية، لذلك ستكون المهمة صعبة يوم السبت’’.

والظاهر أن كون ميسي يلعب في نادٍ ودوري ومعروف من قبل عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي، قد يصب ذلك في مصلحة فرنسا. فالمدافع سامويل أمتيتي هو الشخص المناسب تماماً لحراسة ميسي، خاصة أن تلك هي مهمته خلال تدريبات برشلونة على طول الموسم. كما أن المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي هو الآخر لعب إلى جانب ميسي في عدد مباريات برشلونة هذا الموسم، وبالتالي يمكنه أن يكشف لزملائه بعض خبايا لعب طريقة لعب ميسي .

بالإضافة إلى ذلك هناك مجموعة من اللاعبين الفرنسيين أصبحت معتادة على الاحتكاك بأسطورة برشلونة، على غرار مدافع ريال مدريد رافاييل فران أو لاعبي آتلتيكو مدريد غريزمان و لوكاس هيرنانديز . غير أن لاعبين من طراز ميسي ورونالدو لايكفيك فقط أن تلعب ضدهم مرات لتعرف كيف يتحركون، فهم يمتلكون من الخبرة والمهارات ما يمكنهم من التأقلم مع أي ظرف و أي تكتيك.

وقد حذر محللون رياضيون فرنسيون من مغبة التركيز فقط على ميسي، موضحين أنه على الرغم من المستوى المتواضع جداً الذي ظهر به لاعبو المنتخب الأرجنتيني خلال مبارياتهم الثلاث الماضية، إلا أنه يجب ألا ينسى المدرب الفرنسي ديديه ديشان ولاعبوه أن ’’الآلبي-سلستي’’ يمتلك أيضا لاعبين من الطراز العالي على غرار هيغواين وآغويرو وديبالا وديماريا والذين باستطاعتهم قلب الطاولة على ’’الديكوك’’ في أي لحظة والتأهل إلى ربع نهائي المونديال.