استبعاد مرشح ترامب من المنافسة لإدارة منظمة الهجرة الدولية

جنيف: رفضت الدول الاعضاء في منظمة الهجرة الدولية الجمعة مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتولي إدارتها، ساحبين بذلك من الولايات المتحدة سلطتها التاريخية على الهيئة.

وتم استبعاد كين ايزاكس الذي يواجه اتهامات بالتعصب ضد المسلمين بعد ثلاث جولات تصويت، وفق ما أفاد مصدر على اطلاع مباشر على النتائج، ما يترك المنافسة حاليا بين المديرة المساعدة الحالية للمنظمة لورا ثومبسن من كوستاريكا والسياسي البرتغالي انتونيو فيتورينو الذي شغل في الماضي منصب المفوض الأوروبي للعدل. (أ ف ب).