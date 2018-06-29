محكمة إسرائيلية تلزم السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لعملاء متهمين بالتخابر مع الاحتلال

القدس: في سابقة قضائية ألزمت محكمة إسرائيلية السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لمعتقلين لدى الأمن بالضفة الغربية، متهمين بالتخابر لصالح إسرائيل.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم الجمعة، إن المحكمة المركزية في القدس ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لـ”52″ عميلا تم سجنهم بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وأشارت أن المحكمة ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع 13 مليون شيكل (3.5 مليون دولار أمريكي) لصالح مقدمي الدعاوى.

ولم يسبق لمحكمة إسرائيلية أن أصدرت قرارا مشابها.

وتعتقل أجهزة الأمن الفلسطينية مشتبهين بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية يقومون بجمع معلومات ذات طابع أمني.

ولم يصدر تعقيب رسمي فلسطيني على هذا القرار غير المسبوق.(الأناضول).