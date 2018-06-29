أرقام مهمة في مونديال روسيا 2018 قبل انطلاق منافسات الدور الثاني

موسكو: انتهت أمس الخميس منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا، بعد أن شهدت تحطيم عدد من الأرقام القياسية، منها عدد الأهداف المسجلة بالخطأ من قبل لاعبين في شباك منتخبات بلادهم وعدد ضربات الجزاء المحتسبة وكذلك أطول فترة انتظار لأول تعادل سلبي ، ومع خروج حامل اللقب المنتخب الألماني من الدور الأول ، قد يشهد الدور الثاني تحطيم رقم مسجل باسمه.

وفيما يلي قائمة بأرقام مهمة شهدها الدور الأول للمونديال الروسي الذي انطلق في 14 حزيران/يونيو الجاري:

- الرقم صفر للمرة الأولى منذ مونديال 1982، تنطلق منافسات الدور الثاني من البطولة دون تواجد أي منتخب أفريقي، وقد كان المنتخب السنغالي آخر المنتخبات الأفريقية التي حسم خروجها، وذلك من خلال معايير اللعب النظيف، بعد أن تقاسم الفريق مع نظيره الياباني المركز الثاني في المجموعة الثامنة بنفس النقاط وتساوى معه في حسابات فارق الأهداف، لترجح معايير اللعب النظيف كفة المنتخب الياباني ويتأهل إلى الدور الثاني.

-الرقم 54ر2 شهدت المباريات الـ48 في دور المجموعات بالمونديال تسجيل إجمالي 122 هدفا ، وبذلك يبلغ معدل التهديف 54ر2 هدف لكل مباراة ، مقابل 67ر2 هدف في المباراة في مونديال البرازيل عام .2014 ويعد المعدل في البطولة الحالية هو سادس أقل معدل في تاريخ المونديال ، لكن في الوقت نفسه ، سجل المونديال الروسي رقما قياسيا حيث تأخر أول تعادل سلبي إلى المباراة رقم 37 .

-الرقم 4 انتهت فعاليات كأس العالم في أربع من المدن الروسية الـ11 المستضيفة للبطولة ، حيث لن تقام مباريات أخرى في إيكاترنبيرغ وفولغوغراد وسارانسك وكالينينغراد ، وستشاهد الجماهير فيها مباريات المونديال عبر الشاشات.

-الرقم 9 شهدت منافسات المونديال حتى الآن تسعة أهداف سجلت بالخطأ من قبل لاعبين في شباك منتخبات بلادهم ، لتحطم البطولة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال 1998 بفرنسا ، والذي شهد ستة أهداف بالنيران الصديقة ، بينما يتصدر النجم الإنكليزي هاري كين قائمة هدافي البطولة الحالية حتى الآن برصيد خمسة أهداف.

-الرقم 37 بعد أن خرج المنتخب الألماني حامل اللقب من منافسات الدور الأول ، يستمر تنافس أكثر من نصف إجمالي عدد لاعبي المونديال المحترفين في أندية ألمانية ، حيث تأهل 37 لاعبا من إجمالي 67 لاعبا محترفا في أندية ألمانيا ومتنافسا في المونديال ، مع منتخبات بلادهم إلى دور الستة عشر ومن بينهم عشرة لاعبين سويسريين وسبعة يابانيين.

-الرقم 71 يفترض بالمنتخب الألماني استعادة توازنه وتضميد جراح الخروج الصادم من الدور الأول للمونديال خلال 71 يوما ، حيث تنطلق بعدها منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا ، ويستهل المنتخب الألماني مشواره بها بمواجهة نظيره الفرنسي في ميونخ في السادس من أيلول/سبتمبر.

-الرقم 226 في الأيام القليلة المقبلة ، قد يفقد المنتخب الألماني مقاسمته للمنتخب البرازيلي في صدارة المنتخبات الأكثر تهديفا بالأدوار الفاصلة ، حيث يتساوى الفريقان الآن برصيد 226 هدفا لكل منهما ، وينفرد المنتخب البرازيلي في الصدارة في حالة هز شباك المكسيك بمباراتهما في دور الستة عشر.

-الرقم 2500 سجل التونسي فخر الدين بن يوسف الهدف رقم 2500 في تاريخ كأس العالم ، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز تونس على بنما 2 / 1 أمس الخميس في ختام دور المجموعات.

-الرقم 2ر1 مليون عندما خاض روريك جيسلاسون منافسات كأس العالم ضمن صفوف منتخب أيسلندا ، لم يكن يتابع حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت “إنستغرام” سوى نحو 40 ألف ، ولكن لاعب فريق الدرجة الثانية الألماني ساندهاوزن حصد شعبية هائلة عبر المونديال ، وبالتحديد منذ مشاركته من مقعد البدلاء أمام الأرجنتين ، ليصل متابعيه إلى 2ر1 مليون ولا يزال العدد يتزايد.(د ب أ) .