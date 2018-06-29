طليق رانيا يوسف يثير الجدل بتعليقه على انفصالهما – (صورة)

القاهرة – “القدس العربي”: علق رجل الأعمال طارق عزب طليق رانيا يوسف على مسألة طلاقهما بعد 6 سنوات زواج قائلا: “قدر الله وماشاء فعل.. أحلى وأجمل وأحن الناس.. حبيبتي اللي حندم عليها عمري كله”، وتسببت هذه الكلمات في الجدل حيث طالبه متابعيه بمراجعة نفسه والعودة إليها مرة أخرى، طالما إنه نادماً على انفصالهما.

ولكن طارق لم يعلق على مطالبات البعض له بالعودة إلى زوجته السابقة، خاصة وإنه فاجأ متابعيه بعدم حذف صورة معها، ومازالت صورهما سوياً منشورة على حسابه على انستغرام.

وكانت رانيا قد أعلنت طلاقها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “بكل الحب وود واحترام تم الانفصال بيني وبين زوجي بعد زواج استمر ٦سنوات قدر الله وماشاء فعل”.

وتفاعل محبوها مع الخبر المفاجئ، معلنين عن داعمهم الكامل لها، ومتمنين لها الخير في أيامها المقبلة.

ولم تكشف حتى الآن عن سبب طلاقها من زوجها رجل الأعمال طارق عزب أو أي تفاصيل تخص الأمر، لتؤكد التقارير الصحفية أن الانفصال وقع بينهما في هدوء.