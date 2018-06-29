هاشتاغ “ارحل يا سيسي” يختفي فجأة رغم تصدره “تويتر”.. هل ضغطت الإمارات على الشركة لحذفه؟

لندن-”القدس العربي”:

استنكر الإعلامي الكوميدي المصري الساخر يوسف حسين مقدم برنامج “جو شو” ،أن يكون “تويتر” أداة سياسية في يد دول أخرى.

وقال يوسف في تغريده له أن شركة “تويتر” في الشرق الأوسط التي تتخذ من الإمارات مقرا لها تعمدت حذف هاشتاغ “#إرحل_يا_سيسي” و “#ارحل_مش_عايزينك” وذلك لمجرد مخالفتهما لسياسة الإمارات.

وكان هاشتاغ “#ارحل_مش_عايزينك” قد تصدر”الترند” في مصر على مدى 6 أيام، متضمنا أكثر من 400 ألف تغريدة.

وفشلت اللجان والكتائب الإلكترونية التابعة للنظام المصري في الترويج لوسم اخر داعم للنظام. وعد كثيرون هاشتاغ “ارحل يا سيسي” مظاهرة حقيقية على مواقع التواصل ضد السيسي.

وسعت الكتائب الإلكترونية، إلى مواجهة تصدر هاشتاغ “ارحل يا سيسي”، من خلال محاولات لإطلاق هاشتاغات مضادة مثل “السيسي زعيمي وافتخر”، وثان بعنوان “السيسي مش هيرحل”، ولم يجدا رواجا.

وتفاجأ الناشطون باختفاء هاشتاغ “ارحل يا سيسي”، من قائمة الأكثر تداولا، مما حدا بهم الى التساؤل حول تدخل السلطات الإماراتية لدى الشركة التي تتخذ من الإمارات مقرا لها لإيقافه.