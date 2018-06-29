بعد فشلهم في التأهل… لاعبو كوريا الجنوبية إلى الخدمة العسكرية

لندن-”القدس العربي”:

كشفت صحيفة “يو.اس.ايه توداي” النقاب عن توجه كوريا الجنوبية لإلحاق لاعبي المنتخب الأول بالخدمة العسكرية كعقاب لهم بعد الإخفاق في التأهل إلى الدور الثاني من مونديال روسيا.

وطالب كوريون في عريضة إلكترونية نشرت على الموقع الخاص بالرئيس “مون جيه-إن” التدخل، قائلين: “منحنا اللاعبين قدرا كبيرا من الأمل، ليس علينا إهدار مواهبهم في الخدمة العسكرية”.

وتقول الصحيفة أن الحكومة الكورية ليس لديها نية لإعفاء لاعبي المنتخب من الخدمة الوطنية في الجيش، بعدما شدّدت في السنوات الأخيرة من قواعد الإعفاء.

وينص قانون الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية بإن الشباب ما بين 18 و35 عاما عليهم إتمام عامين في الخدمة الوطنية.